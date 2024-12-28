快訊

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉：當事學生已深刻反省

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／告別洋基轉戰老虎 托瑞斯感性發文「Thank You」

聯合新聞網／ 綜合報導
前洋基二壘手「托天子」托瑞斯轉戰老虎。截圖自老虎官方X
前洋基二壘手「托天子」托瑞斯轉戰老虎。截圖自老虎官方X

洋基隊二壘手「托天子」托瑞斯Gleyber Torres）季後成為自由球員，昨天與老虎隊簽下以1年1500萬美元合約，托瑞斯也在個人IG感性向待了9年的洋基告別。

托瑞斯曾是小熊隊農場頂級新秀，2016年因查普曼（Aroldis Chapman）交易案來到洋基，2018年登上大聯盟就入選明星賽，美聯新人王票選第3名。托瑞斯今年一度陷入大低潮，打球態度更受到球迷批評，連總教練布恩（Aaron Boone）都曾對他進行懲罰性調度。

托瑞斯被調回第一棒後走出低潮，本季累積下15轟和63分打點，打擊率0.257，整體攻擊指數（OPS）0.709略優於聯盟平均。據先前報導，洋基休賽季不打算留下他，最終他也改披老虎戰袍。

托瑞斯在IG分享感性短片並配文表示，「哇，該從何說起呢？2016年開始洋基就是我的家，作為一名懷著遠大夢想的委內瑞拉大男孩，能在世界上最史詩的城市打球，是我的榮幸。洋基給我所有實現童年夢想需要的愛與支持，披上條紋衫對我和我家人來說是很大的榮耀。」

托瑞斯也感謝教練團、工作人員、洋基球迷及一起打拼的隊友，最後寫道：「謝謝你紐約洋基。」

Gleyber Torres 托瑞斯 洋基 老虎

相關新聞

MLB／不想延遲支付還是簽了 赫南德茲3年6600萬美元回道奇

外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）確定續回道奇陣營，在新聞披露之前，本人先於社群網站上宣布「I'm b...

MLB／告別洋基轉戰老虎 托瑞斯感性發文「Thank You」

洋基隊二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）季後成為自由球員，昨天與老虎隊簽下以1年1500萬美元合約，托瑞斯也在個人IG感性向待了9年的洋基告別。 托瑞斯曾是小熊隊農場頂級新秀

MLB／「令和怪物」太搶手老虎總裁也淪陷 告白想見佐佐木一面

羅德「令和怪物」佐佐木朗希休賽季決定透過入札制度挑戰大聯盟，掀起搶人大戰，據悉已有12至15支球隊與其進行基礎會談，熱度超夯。老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）近期受訪時，也公開「告白

MLB／紅襪想換水手王牌交易破局 原因竟是吉田正尚

紅襪今年休賽季積極尋求輪值補強，先是交易來白襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet），接著又把目光鎖定在水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo），不過根據大聯盟官方報導透露，這筆交易最

MLB／生涯250勝+3000K 「沙胖」想以洋基球員身分進名人堂

傳奇左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）有望入選2025年名人堂，他近日受訪時坦言，想以洋基隊球員身分進入古柏鎮。 沙巴西亞大聯盟生涯初期效力印地安人隊（守護者前身），2007年奪下美

MLB／不想移防三壘 前洋基「托天子」拒絕國民報價

洋基二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）休賽季成為自由球員，根據消息指出，老東家並不打算與其再續前緣，而國民對這位老將充滿興趣，不過報價卻遭到拒絕。 目前仍處於重建期的國民戰績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。