MLB／告別洋基轉戰老虎 托瑞斯感性發文「Thank You」

洋基隊二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）季後成為自由球員，昨天與老虎隊簽下以1年1500萬美元合約，托瑞斯也在個人IG感性向待了9年的洋基告別。

托瑞斯曾是小熊隊農場頂級新秀，2016年因查普曼（Aroldis Chapman）交易案來到洋基，2018年登上大聯盟就入選明星賽，美聯新人王票選第3名。托瑞斯今年一度陷入大低潮，打球態度更受到球迷批評，連總教練布恩（Aaron Boone）都曾對他進行懲罰性調度。

托瑞斯被調回第一棒後走出低潮，本季累積下15轟和63分打點，打擊率0.257，整體攻擊指數（OPS）0.709略優於聯盟平均。據先前報導，洋基休賽季不打算留下他，最終他也改披老虎戰袍。

托瑞斯在IG分享感性短片並配文表示，「哇，該從何說起呢？2016年開始洋基就是我的家，作為一名懷著遠大夢想的委內瑞拉大男孩，能在世界上最史詩的城市打球，是我的榮幸。洋基給我所有實現童年夢想需要的愛與支持，披上條紋衫對我和我家人來說是很大的榮耀。」

托瑞斯也感謝教練團、工作人員、洋基球迷及一起打拼的隊友，最後寫道：「謝謝你紐約洋基。」