MLB／不想延遲支付還是簽了 赫南德茲3年6600萬美元回道奇

外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）確定續回道奇陣營，在新聞披露之前，本人先於社群網站上宣布「I'm back」，明年球季繼續當大谷翔平的「西語老師」。

赫南德茲與道奇簽下三年6600萬美元（約台幣21.7億元）合約，包含2300萬美元簽約金，以及略多於2300萬美元的延遲支付。此外，合約中還附帶2028年1500萬美元的球團選擇權，若球團不執行需付買斷金。

Teoscar Hernández posted this on Instagram.



It appears the Dodgers All-Star is back. pic.twitter.com/elNBEkrxTN — Noah Camras (@noahcamras) 2024年12月27日

赫南德茲為近年火力最穩定的外野手之一，近7年有6季單季20轟以上，今年以一年2350萬美元合約投奔道奇，搭上奪冠列車，季後洽談合約一度卡關。道奇隨隊記者胡恩史特拉（J.P. Hoornstra）指出，雙方在12月上旬時洽談還沒有共識，主因是赫南德茲無意延遲支付，而道奇最終加上第4年選擇權，最終達成簽約共識。

赫南德茲本季的2350萬美元薪水中就有850萬美元將在2030到39年之間延遲支付，如今與道奇再簽一份帶有延遲支付的合約，也成罕見案例。