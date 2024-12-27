MLB／紅襪想換水手王牌交易破局 原因竟是吉田正尚

紅襪今年休賽季積極尋求輪值補強，先是交易來白襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet），接著又把目光鎖定在水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo），不過根據大聯盟官方報導透露，這筆交易最終並未成功，而最大原因竟出在日籍強打吉田正尚。

報導中提到，紅襪希望透過交易找來卡斯提歐，不過水手的交換條件是卡薩斯（Triston Casas）要在交易包裹中。而對於此紅襪則表示「要的話可以，但你們必須連吉田正尚一起帶走。」只是水手並不想負擔吉田剩下3年約5580萬美元的合約，最終交易談判就因為這份額外的要求破局。

吉田正尚是在2023年來到紅襪，不過相比他在日職的呼風喚雨，顯然這位日籍好手並沒有適應大聯盟節奏。今年出賽108場，僅繳出10轟56分打點，雖然打擊三圍.349／.415／.765／和整體攻擊指數（OPS）0.775勉強及格，但顯然不太符合球對的期待和5年9000萬美元（約台幣29.5億）的價碼，因此最終落得如此「燙手山芋」的下場。