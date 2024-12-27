MLB／生涯250勝+3000K 「沙胖」想以洋基球員身分進名人堂

傳奇左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）有望入選2025年名人堂，他近日受訪時坦言，想以洋基隊球員身分進入古柏鎮。

沙巴西亞大聯盟生涯初期效力印地安人隊（守護者前身），2007年奪下美聯塞揚獎，效力印地安人7.5年後，2008年季中被交易到釀酒人隊，季後成為自由球員，與洋基簽下7年1.61億美元合約，加盟首年就幫助洋基奪冠。

沙巴西亞效力洋基11年後，2019年宣布退休，生涯繳出251勝、3093K和防禦率3.74成績單，目前有47名作家公開選票，沙胖得票率高達91.5%，相當有機會入選。

近日沙巴西亞受訪時談到有機會進入名人堂，「這是我打球和作夢時從未想過的事，人們認為我是名人堂球員，這讓人感到興奮。」

「我有250勝和3000K，這對我來說是巨大的成就。我剛開始打球只是為了幫助自己和媽媽，從沒想過最後會來到古柏鎮，讓人們以這種方式看待我的生涯，是一種榮耀」沙巴西亞說。