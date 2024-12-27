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MLB／不想移防三壘 前洋基「托天子」拒絕國民報價

聯合新聞網／ 綜合報導
國民對托瑞斯相當感興趣，但他不想從二壘移守三壘，所以拒絕報價。 路透社
國民對托瑞斯相當感興趣，但他不想從二壘移守三壘，所以拒絕報價。 路透社

洋基二壘手「托天子」托瑞斯Gleyber Torres）休賽季成為自由球員，根據消息指出，老東家並不打算與其再續前緣，而國民對這位老將充滿興趣，不過報價卻遭到拒絕。

目前仍處於重建期的國民戰績停滯不前，今年戰績71勝91敗與去年相同，雖然陣中年輕核心阿布姆斯（CJ Abrams）和賈西亞（Luis García Jr.）備受期待，但球隊還是想找一位中生代球員做定海神針，因此看上托瑞斯。

不過托瑞斯卻選擇拒絕國民的報價，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，理由是因為他不想要從二壘移防三壘。國民目前的二壘手賈西亞在打擊和防守方面都有長足的進步，今年出賽140場能夠敲出18轟70分打點，打擊三圍.282／.318／.444／整體攻擊指數（OPS）也來到生涯最高0.762，在穩定進步的情況下、要這位潛力新星離開二壘顯然不現實，至於同樣在中間內野的游擊手位置則有阿布姆斯坐鎮，可以說「托天子」加入國民就必須離開熟悉的守備區域。

不過除了國民，天使也拋出橄欖枝，在大谷翔平出走和楚奧特（Mike Trout）受傷後，天使進攻火力大打折扣，雖然托瑞斯今年狀態下滑，出賽154場，繳出15轟63分打點和0.257打擊率三數據都是近3年新低，但生涯場均20轟，應該還是能在打擊做出貢獻。

Gleyber Torres 國民 天使 托瑞斯

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