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MLB／被洋基迷搶球超不爽！貝茲承認當下想罵髒話、拿球丟人

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲接殺後遭洋基球迷拉手。 美聯社
貝茲接殺後遭洋基球迷拉手。 美聯社

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）今年世界大賽G4被洋基球迷拉手，他近日受訪時談及此事，承認有想過用髒話問候對方。

世界大賽G4貝茲鎮守右外野，洋基打者托瑞斯（Gleyber Torres）將球擊向右外野，貝茲跳起在觀眾席邊美技接殺。雖球已進入貝茲手套，但1名洋基球迷牢牢抓住貝茲手套，並把手套扳開、將球移出丟下，另1位球迷則抓住貝茲另一隻手協助，試圖製造漏接假像。

當然實在太假，裁判立刻做出出局手勢，貝茲手腕也沒被拉傷，他當天受訪時表示，「沒影響，我甚至沒注意到他抓住我的手。」

不過貝茲近日在節目再度被問及此事時卻說，「其實我真想說去你的這些傢伙。」貝茲還說明當下心境，「我原本還想拿球丟他們，但後來我心裡想：『貝茲，你不會做那種鳥事，趕快回右外野！』」

洋基 貝茲 道奇

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