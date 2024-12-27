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MLB／「令和怪物」看不上紐約兩大豪門 想去教士聯手達比修有
「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰白熱化，各球隊安排會面試圖網羅這位年輕強投。不過根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，兩大豪門洋基、大都會最早有動作並完成面談，但機會渺茫，教士則脫穎而出，目前勝算最高。
在自由市場逐漸冷靜後，眾家也開始將目光轉往佐佐木朗希。美國媒體《670 The Score》記者萊文（Bruce Levine）透露，當前已有12至15支球隊與佐佐木團隊進行基本會面，並且大都會、洋基、小熊、遊騎兵和巨人等5隊已經與佐佐木本人進行會談。
不過佐佐木朗希的首選並不在這5隊中，而是前輩達比修有所在的教士。兩人在2023年經典賽曾經共事，並結下深刻友誼。而不久前達比修有也親自表示，若球隊需要能夠當面出馬邀請學弟。不過雙方目前還沒有進行交流，教士還需要提供更完整的生涯規劃與定位相關報告。
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