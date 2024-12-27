MLB／狀態下滑又太貴 大都會簽回阿隆索機率低 洋基也不要了

大都會在簽下索托（Juan Soto）後，原先外界預期會接著續簽「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），不過目前卻仍然無果。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）近日便撰文分析，點出大都會的疑慮和阿隆索在自由市場為何無人問津。

報導中提到，大都會正在尋找其他一、三壘手人選，並且也可能將陣中小將維恩托斯（Mark Vientos）從三壘移向一壘，作為替代方案，這樣的消息似乎是在宣告阿隆索不會回歸。

雖然作為這幾年大都會的看板，今年季後賽也屢次在關鍵時刻挺身而出，但阿隆索狀態下滑是不爭的事實。30歲的他今年出賽162場，雖然仍繳出34轟88分打點優質成績，但打擊率0.240，整體攻擊指數（OPS）0.788都是創生涯新低，守備方面，出局製造值（OAA）-9更是聯盟後段班。

在攻擊力下降，守備又不突出的情況下，大都會也不得不考慮續簽阿隆索的風險。至於潛力下家洋基則更是不可能，在找來高史密特（Paul Goldschmidt）後，一壘手位置基本補齊，並且陣中本就有「法官」賈吉（Aaron Judge）和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）等強力右打，相比用高價簽下位置重複的阿隆索，條紋軍顯然更樂意補強後援缺口，海曼就提到，洋基高機率將簽下查芬（Andrew Chafin）或希爾（Tim Hill），作為牛棚左投戰力。