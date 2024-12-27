MLB／想留布萊格曼但又給太少 波拉斯痛批太空人「不想拿冠軍」

太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）休賽季成為自由球員，雖老東家有意續約，但卻因「給太少」導致談判陷入僵局。對此經紀人波拉斯（Scott Boras）在受訪時就痛批，球隊當前決策根本就不想奪冠。

太空人總管布朗（Dana Brown）日前受訪坦言，球隊有意與布萊格曼再續前緣，並且已經開出最好價碼，但因為談判遲遲未果，才選擇發動交易填補可能出現的空缺。而根據美媒透露，太空人開出6年總值1.56億美元（約台幣51億）合約，不過布萊格曼希望能超過2億美元（約台幣65.4億）。

30歲的布萊格曼在2016年亮相大聯盟，生涯至今都效力太空人。期間入選兩次明星賽，獲得過美聯三壘金手套和銀棒獎，並在2017與22年拿下世界大賽冠軍。他今年共出賽145場，雖然狀態下滑，打擊率僅0.260，但仍有水準之上的26轟75分打點。成為自由球員後，布萊格曼受到許多球隊關注，包括宿敵洋基和紅襪、藍鳥、老虎和大都會都有意網羅。

而對於太空人不願為這位「隊魂」花費更多的決策，布萊格曼經紀人波拉斯怒批：「太空人逐漸遠離過去的強勢地位和流失人才，如果你們還要繼續讓天賦離開，那將與最終目標漸行漸遠。」