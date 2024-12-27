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MLB／打者翔平首次勝過投手大谷 大谷翔平心中這麼想

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平首度認為自己打擊優於投球。 美聯社
大谷翔平首度認為自己打擊優於投球。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平接受《Number》雜誌專訪，今年在一刀流下繳出「50轟、50盜」，再次被問到「投手大谷」、「打者翔平」誰厲害？大谷翔平首度認為自己打擊優於投球。

投打二刀流的大谷翔平過去被問到此題，幾乎都回答投手大谷會擊敗打者翔平，然而這次回應卻有改變，大谷翔平說：「打者更好。」至於原因則很簡單，「因為作為投手還沒有能夠繳出一整季的穩定成績。」

一整季的成績可能是打者勝出，不過如果只是一個打席的對決，大谷翔平認為還是投手佔上風，「優秀的投手面對優秀的打者，在棒球世界裡通常還是投手會勝出。」

甚至在前10次到100次對決中，大谷翔平認為投手大谷都還是會壓倒性獲勝，只不過差異沒有想像的大，「我認為投手方面還有很多成長空間，但今年球季也讓我知道，作為打者的進步空間比我原本想得更大。」

大谷翔平指出，今年球季感受到，打擊的體能、技術層面都還可以進步，尤其是揮棒軌跡的穩定性，「我不是每次揮棒都如自己所想，這點還需要練習。」

雖然今年球季才剛締造難得紀錄，但大谷翔平依舊保持謙虛，「我覺得無論是投手還是打者，我都還有很大的成長空間。」

大谷翔平 棒球 道奇

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