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MLB／分享與真美子甜蜜生活 大谷翔平：她愛看恐怖電影

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷分享和太太相處的甜蜜時光。 路透
大谷分享和太太相處的甜蜜時光。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平接受日媒《Number》專訪，除了場上表現外，也分享私下與愛犬Decopin的有趣互動，更透露太太愛看恐怖片的喜好。

今年球季大谷翔平從天使隊轉戰道奇隊，繳出單季「50轟、50盜」的成就，而談到今年感覺幸福的地方，他說是身邊多了Decopin及太太真美子的陪伴。

大谷翔平透露，身邊多了一個伴，確實也增添生活樂趣，像是兩人近期一起去購買耶誕樹回家佈置，「這是我自己一個人不會做的事。」

也因為近期開刀治療肩膀關係，大谷翔平無法外出，近期跟真美子一起看了《恐懼大街》三部曲，「太太喜歡看《怪奇物語》那類的恐怖片，我也滿喜歡的，很享受在家裡的時光。」

道奇隊今年安排大谷翔平的愛犬Decopin開球，Decopin自己叼著球從投手丘跑向大谷，大谷翔平透露，平時就有訓練，「一開始是教他『bring it』的指令，讓他學會叼回玩具，再慢慢加入『stay』的指令，訓練他在投手丘等待。」大谷翔平也透露，Decopin雖然不愛出門，但常常在家中庭院活力充沛的奔跑。

大谷翔平 天使 道奇

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