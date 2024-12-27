MLB／暌違137年！大谷翔平寫史上唯二罕見紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平今年達成「54轟59盜」史詩級紀錄。數據專家藍斯（Sarah Langs）今天發文指出，大谷翔平寫下暌違137年罕見紀錄。

大谷翔平2022年繳超狂二刀流數據，打擊部分34轟、95打點和11盜壘，打擊率0.273，整體攻擊指數（OPS）0.875。投手方面，15勝9敗，投166局送出219K，防禦率2.33。

大谷翔平今年因右肘手術無法投球，但他打擊表現十分出色，還展現驚人壘間破壞力，累積54轟和59盜，成為史上首位「50轟50盜」球員。

數據專家藍斯發文指出，大聯盟史上只有2人曾單季曾50盜，另有1個賽季200K，分別是大谷翔平和名人堂成員沃德（John Ward）。沃德1879年投出生涯最高的239K，1887年曾創下單季111盜。