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MLB／耶誕節向球迷推銷新球季 道奇挑戰近25年高難度紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇明年最大目標將是成為大聯盟近25年首支世界大賽連霸球隊。 歐新社
道奇明年最大目標將是成為大聯盟近25年首支世界大賽連霸球隊。 歐新社

一年一度的耶誕節來臨，再過一周就要迎接2025年，大聯盟各隊官網紛紛推出新球季觀戰和購票重點，讓球迷做好心理準備，道奇官網特別提到，明年最大目標將是成為大聯盟近25年首支世界大賽連霸球隊。

洋基隊10月31日在世界大賽第5戰落敗，挑戰隊史第28冠失利，也讓道奇奪下隊史第8冠；但洋基在2000年完成3連霸後，再也沒有球隊可以連續兩年封王，巨人隊在2010、12、14年奪冠，5年內搶下3座世界大賽冠軍已是最佳表現。

道奇官網提到，今年是球隊歷史性的一季，大谷翔平、山本由伸首次披上道奇球衣，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）繼續譜寫生涯的新篇章，最後順利贏得世界大賽，但新球季衛冕王座還有很長的路要走，球迷可以參與其中每一步。

道奇將於2月21日在熱身賽首戰小熊隊，接著兩隊3月18、19日前往日本，在東京巨蛋進行大聯盟海外開幕戰，輪流擔任主隊；但道奇官網指出，這兩場比賽對球隊有如客場比賽，洛杉磯主場開幕戰要到3月27日（台灣時間28日）對決老虎隊，洛城球迷才能首次感受主場氣氛。

官網提到，洛杉磯開幕戰非常特別，球員將收到世界大賽冠軍戒，道奇球場也會懸掛第8面冠軍旗，球團還未公布例行賽促銷活動和贈品時間表，但就像多年來的情況一樣，球迷可以期待大量贈品，就像今年多次推出搖頭娃娃之夜，包括大谷兩次，贈送球帽和T恤。

世界大賽 大聯盟 道奇

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