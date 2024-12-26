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MLB／道奇日籍防護員讚嘆大谷肌肉 和美洲頂尖球員完全不同

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇日籍防護員中島陽介受訪時說大谷的肌肉量異於常人！ 法新社
道奇日籍防護員中島陽介受訪時說大谷的肌肉量異於常人！ 法新社

道奇隊巨星大谷翔平今年以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王，加上59次盜壘成功，締造大聯盟史上首次單季「50-50」紀錄，日本NHK電視台訪問道奇日籍防護員中島陽介，談到大谷出色的身體狀況，他說：「大谷的肌肉和多明尼加、美國頂尖球員完全不同，實在很驚人。」

大谷效力天使、道奇隊合計7季，已經拿下3座年度MVP，最近兩季更以44轟、54轟分別在美聯和國聯拿下全壘打王，生涯合計225轟是大聯盟亞洲球員最多。

中島已在道奇超過20年，認為大谷的肌肉靈活、很有彈性，甚至用相當驚人形容。他表示，只要碰大谷的肌肉就會回彈，相當有彈性，和多米尼加、美國球員球員完全不同。

大谷今年奪下生涯首座世界大賽冠軍，但也在系列賽期間受傷，造成左肩半脫位，並於11 月接受手術，新賽季重返二刀流的時間延後。中島透露，球團高層已經制定計畫，教練團和自己也有計劃，完全不用擔心大谷，反而非常讓人期待。

大聯盟 大谷翔平 道奇

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