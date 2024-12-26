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MLB／佐佐木朗希爭奪戰擴增12至15隊 道奇、教士是焦點
日本強投「令和怪物」佐佐木朗希的爭奪戰場持續擴張，美國媒體《670 The Score》記者萊文（Bruce Levine）指出，目前已經有12到15支球隊與佐佐木進行會談。
根據目前報導，與佐佐木朗希會面的球隊包含洋基、大都會、小熊、白襪、巨人以及遊騎兵等隊，另外道奇、教士、水手也都是強力競爭者。
而芝加哥的記者萊文今日更指出，大約12到15隊已經與佐佐木朗希及經紀人沃夫（Joel Wolfe）見面，而道奇、教士、水手都有會面計畫。
也有球隊還沒取得競爭門票，紅襪隊總管布雷斯洛（Craig Breslow）透露雙方尚未會面，但仍希望有機會洽談；費城人隊總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）同樣表達有會面意願，但尚未收到邀請。
23歲的佐佐木朗希因未滿25歲，仍受國際球員簽約限制，各隊能端出的簽約金不高，只能提出訓練、球隊文化等方向吸引他加盟，預計在明年1月15日後才會做出決定，在此之前都還是市場上的熱門話題。
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