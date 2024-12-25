中職／猿隊簽妥波多黎各12強賽國手 左投霸鉧德本季在馬林魚短暫亮相
樂天桃猿隊今天宣布簽下波多黎各左投霸鉧德（Jonathan Bermudez），本季曾在馬林魚隊出賽3場（1場先發），合計6.2局失6分，戰績1敗、防禦率8.10，也是生涯唯一大聯盟資歷。
猿隊發布相關訊息如下：
猿隊補強洋將戰力，宣布簽下波多黎各選手Jonathan Bermudez，中文譯名為霸鉧德，今年首度登上大聯盟，並入選世界12強棒球代表隊，預計在農曆年後向球隊報到投入春訓。
29歲的霸鉧德為左投，2018年美國職棒選秀會於第23輪獲得休士頓太空人隊指名，小聯盟通算出賽122場，其中85場為先發登板，戰績23勝27敗，防禦率4.58，2023年起效力邁阿密馬林魚，並在今年8月首度登上大聯盟。
今年球季結束後霸鉧德入選世界棒球12強波多黎各代表隊，面對美國及巴拿馬兩戰擔任先發投手，一共投了8.1局，防禦率2.16，被打擊率僅0.172，表現優異。
樂天桃猿表示，霸鉧德在小聯盟以及今年世界棒球12強賽的表現相當穩定，能夠簽下這名左投手，對強化球隊先發戰力有很大的效果。
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