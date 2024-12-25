MLB／ 好打者市場上為數不多！遊騎兵簽「右投惡夢」彼德森

根據多家美媒報導，遊騎兵隊已於自由球員市場上網羅彼德森（Joc Pederson），雙方簽下一份2年3700萬美元的合約。交易話題網站《MLB Trade Rumors》對彼德森有著高度評價。，認為他是目前自由市場上數一數二的左打者。

雖然彼德森有許多自由球員經歷，不過《MLB Trade Rumors》指出，「由於彼德森的打擊才能突出，使得他被限縮在指定打擊，也讓他得價格範圍受限。而遊騎兵也因此在這份合約中佔了優勢。」

Joc Pederson is headed to Texas on a 2-year $37M deal. Amazing signing as the Rangers grab probably the best remaining bat on the market



Clubbed 23 HR with a .908 OPS in 2024, a RHP nightmare

pic.twitter.com/ccbpSndh5X — Overdue Sports (@OverdueSports) 2024年12月23日

至於另一美國媒體《Overdue Sports》則在社群軟體《X》上寫下高度評價：「遊騎兵可能獲得了目前自由市場上最後的好打者！彼德森對右投手來說簡直就是噩夢。」

彼德森於2014年在道奇隊初登板。而本季他效力響尾蛇隊，繳出2成75打擊率、23轟、64分打點，OPS為出色的.908。生涯對右投轟了194支全壘打，打擊率2成46；面對左投相對平庸，生涯敲出15轟，打擊率2成10。