MLB／洋基左投戰力拉警報 有望簽回側投老將希爾

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基隊目前陣中左投戰力短缺，因此有興趣簽回左投低肩側投希爾（Tim Hill），為牛棚增添可用之兵。

目前在洋基40人名單當中，只有弗里德（Max Fried）以及洛登（Carlos Rodon）是左投。不只海曼，《New York Daily News》的記者菲利浦斯（Gary Phillips）也透漏希爾與洋基雙方有意合作，讓希爾重返條紋軍。

今年球季初希爾在白襪的表現並不理想，但轉戰洋基後卻成為了一枚活棋。 美聯社

這為34歲的老將生涯分別待過皇家隊、教士隊以及今年的白襪隊，接著在季中轉戰洋基表現回春，35場出賽防禦率僅有2.05。

希爾靠著詭異的出手點，有著高達61.8%的滾地球率，且左手側投實在太稀有，左打者面對他的攻擊指數僅有0.614，而右打者面對他為0.788，是個十足的「左殺」投手。