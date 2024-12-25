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MLB／佐佐木朗希9隊競逐 紅襪還在等號碼牌
日職強投「令和怪物」佐佐木朗希挑戰大聯盟，今年季後行使入札後吸引超過20隊關注，傳出會面的球隊已有6支，而紅襪隊連號碼牌都還沒入手，總管布雷斯洛（Craig Breslow）透露雙方尚未會面，但仍希望有機會洽談。
在接受「波士頓環球報」記者史皮爾（Alex Speier）訪問時，布雷斯洛談及與佐佐木朗希尚未有會面計畫，「但不知道是不是最終結果，我們依舊很希望能參與這個過程，也希望我們有這個機會。」
目前傳出與佐佐木朗希會面的球隊，包含洋基、大都會、小熊、白襪、巨人以及遊騎兵，另外道奇、教士、水手也都有接觸，至少9支球隊在爭取。
而日前費城人隊也尚未獲得面談機會，可能已經不在競爭行列中，總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）當時表示：「我們截至目前為止沒有受邀與他會談，先前已經送出計畫，也非常有意願進行簡報，但我們還沒收到邀請。」
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