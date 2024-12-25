MLB／多位強投塵埃落定 前塞揚得主伯恩斯在線等大約

前塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）目前仍在自由市場上尋求大約。根據《MLB Network》記者費恩森（Mark Feinsand）表示，伯恩斯的目標為5年前「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的7年2.45億美元的大約。

目前自由市場上的頂級先發投手已所剩無幾，在弗里德（Max Fried）、史奈爾（Blake Snell）以及米納亞（Sean Manaea）都已有新東家後，伯恩斯的去向自然成為關注焦點。

伯恩斯2018到2023球季效力釀酒人隊，也在2021年奪下塞揚獎。 美聯社

而先前傳出隊伯恩斯有興趣的紅襪隊也已退出競爭行列，目前巨人隊、藍鳥隊以及金鶯隊是市場上最有可能繼續與伯恩斯接觸的球團。不過費恩森透露，巨人與藍鳥的報價貌似都不符合伯恩斯的理想，且市場上難以再有球隊開出那樣的價碼。

伯恩斯在2021年奪下國聯塞揚獎。本季效力金鶯，繳出15勝9敗，防禦率2.92的成績，飆出181K，最終在美聯賽揚獎票選中排名第5。