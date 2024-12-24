MLB／巨人雷達探向佐佐木朗希 塞揚強投伯恩斯也在補強藍圖

「令和怪物」佐佐木朗希季後透過入札制度挑戰大聯盟，眾多球隊皆傳出風聲想與其接觸。而近日佐佐木朗希近日開始與各隊進行會談，已與5支球隊展開交流，而近日又多了第6隊。

《舊金山紀事報》記者斯拉瑟（Susan Slusser）報導，根據消息人士透露，巨人棒球事務總裁，同時也是過往鐵捕波西（Buster Posey）對朗希展現極高興趣，且相信巨人已成為與朗希會面的第6隊，並在上週與佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）會面。

除了朗希之外，塞揚強投伯恩斯也在巨人的補強藍圖內。 路透

除了朗希外，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）則認為，巨人也有望網羅塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），

不過斯拉瑟也在報導中提到，受到國際簽約額度限制，巨人最多只能開給朗希510萬美元的簽約金，且不只巨人，另一競爭對手道奇隊能給出的金額也相差無幾。