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MLB／太神！杉谷拳士季前精準預測大谷50-50 網：預言家

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平本季寫下聯盟首次50轟50盜紀錄，而前火腿隊球星衫谷拳士竟在季初就精準預測。 美聯社
大谷翔平本季寫下聯盟首次50轟50盜紀錄，而前火腿隊球星衫谷拳士竟在季初就精準預測。 美聯社

大谷翔平在本季締造大聯盟史上首次的「50-50」紀錄。而在球季初，前日職火腿隊球星杉谷拳士居然在節目上精準預測這項里程碑，在節目中還遭到眾人質疑，而如今卻成真，引發熱烈討論。

在體育節目《ABEMA體育時間》中，杉谷預測大谷將會創下「50-50」紀錄，並給出理由：「他今年專注於打擊，並且在春訓中特別注重衝刺相關訓練，能夠感受到他對盜壘的想法。所以我特別看好這個數字。」

而如今大谷真的完成此目標，杉谷便被球迷封為「超能力者」，球迷紛紛讚嘆杉谷是「預言家」，不過也有人認為，杉谷雖然搞笑風趣，但他確確實實地以球員的角度下去分析，不只是個「會打棒球的喜劇藝人」，而是個說話清晰，有理有據的球評。

大谷翔平

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