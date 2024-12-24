MLB／布萊格曼與太空人談約陷僵局 球團坦言已提最好報價

太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）季後成為自由球員。老東家有意續留，但據傳雙方談約陷入停滯，布萊格曼高機率離開，新賽季的主力三壘手可能將由從小熊隊交易來的巴瑞德斯（Isaac Paredes）扛下。

太空人總管布朗（Dana Brown）今日受訪坦言，球隊嘗試留下布萊格曼，也已提出他們認為最好的報價，但談約過程仍無進展，才因此展開交易，補強布萊格曼可能的空缺。根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，太空人開給布萊格曼一張6年總值1.56億美元的合約，不過布萊格曼希望能超過2億美元。

從小熊交易來的巴瑞德斯可能是布萊格曼離隊後的三壘手人選。 法新社

在布萊格曼的意願不明朗之時，太空人與小熊進行交易，用明星外野手塔克（Kyle Tucker），換來巴瑞德斯、投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）與新秀史密斯（Cam Smith）。接著再以3年6000萬美元（逾19.6億新台幣）簽下強打沃克（Christian Walker）。

布萊格曼效力太空人9年，曾在2018年和2019年入選明星賽，也曾奪下美聯三壘金手套和銀棒獎。本季出賽145場，敲出26轟、75分打點，打擊率0.260。