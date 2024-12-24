MLB／追上喬丹、離詹皇僅1步之遙 大谷第3度榮膺最佳男運動員

道奇隊日籍球星大谷翔平再創個人榮耀！他以2024年的精彩表現，生涯第3度獲選美聯社年度最佳男運動員，追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄，

而在大谷之上，還有公路自由車賽車手阿姆斯壯（Lance Armstrong）、傳奇高爾夫球員伍茲（Tiger Woods）和NBA湖人隊的「詹皇」詹姆士（LeBron James）的4冠紀錄。大谷翔平獲獎後表示：「這是莫大的榮耀，顯然所有的努力都有了回報。」而他也期許明年能再次獲獎。

「籃球之神」喬丹生涯同樣3度獲獎，大谷透露自己在日本的時候就會關注這些名將們的消息。 法新社

在74位美聯社會員的體育記者投票中，大谷獲得48票支持，繼2021年和2023年再度獲獎。談到同樣多次獲獎的喬丹與伍茲時，大谷分享：「在日本長大時，我確實關注喬丹和伍茲，我會看到他們的成就以及他們的故事。」

這項獎項得最多得獎紀錄為高爾夫球員迪德里克森（Babe Didrikson）的6次。而今年以10票排名第2的是在巴黎奧運摘下4面金牌的法國泳將馬爾尚（Leon Marchand），獲得10票；第3名則是今年贏得高球大師賽冠軍和奧運金牌的舍夫勒（Scottie Scheffler），獲得9票。