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MLB／不解棒球數據化風潮 朗神：這是某種意義上的洗腦

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗在電視節目中談到棒球的數據化風潮，他認為球員的心理層面遭到忽視。 許正宏
鈴木一朗在電視節目中談到棒球的數據化風潮，他認為球員的心理層面遭到忽視。 許正宏

日本傳奇球星鈴木一朗以及松井秀喜，近日獲邀參加MBS/TBS電視台的特別節目《情熱大陸》，2人都認為現代棒球過於重視數據，一朗甚至說：「這算是某種意義上的洗腦了」

鈴木一朗與松井秀喜都點出過於重視數據的現象，一朗指出，「一切都交由數據管理，並且渴求著紀錄這些數據，這樣的話，就沒有動腦的必要了，這正是大聯盟目前的狀況。」一朗還認為，只評判看得見的東西是很危險的。

「把眼睛看見的東西輸入進去，想著『原來是這樣』，這也算是某種程度的洗腦。選手的心情與心理狀態不可能被數據所記錄，其實有很多無形的東西存在，但大家反而都去追求數據了。」一朗說道。

而松井秀喜則是在節目中先問：「看現在大聯盟的比賽，會不會覺得有壓力？」鈴木一朗則說，「真是無聊的棒球」松井也附和，「棒次排序的意義也都模糊了。」

松井秀喜 鈴木一朗

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