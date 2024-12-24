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MLB／ESPN排名球迷委屈指數 天使軟爛9年高居第一

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
ESPN排名大聯盟今年各隊球迷委屈指數前十榜單，天使隊高居第一。 美聯社
ESPN排名大聯盟今年各隊球迷委屈指數前十榜單，天使隊高居第一。 美聯社

ESPN排名大聯盟今年各隊球迷委屈指數前十榜單，天使隊高居第一，球隊連續9年勝率不到5成，今年不僅以99敗寫下隊史最多敗紀錄，還看著大谷翔平在同城市的道奇隊登頂世界大賽冠軍，失意程度可想而知。

球隊長期積弱、高層無作為，多是球迷對支持球隊感到失望主因，ESPN記者尚恩菲爾德（David Schoenfield）整理這份球迷委屈指數榜單。

文章開頭即聲明，奧克蘭球迷絕對是最有權力感到失望的一群，但由於運動家已離開奧克蘭，將在2028年遷移主場到拉斯維加斯，過渡期先於沙加緬度待上3季，因此先將運動家排除在外。

天使在這項榜單攻占第一，儘管曾在2002到09年六度進入季後賽，度過一段榮光時期，但從2015年開始已經長達10年沒打過季後賽、連9年勝率5成以下，而老闆莫瑞洛（Arte Moreno）及管理階層沒有一慣性的補強方針，是導致天使失敗10年的主因。

文中形容天使在今冬的補強像是「開福袋」，而他們近幾年都在重複相同的補強模式都未能奏效。與此同時，道奇形成鮮明的對比，已經連續12年進入季後賽，今年更因當家球星從天使跳槽到道奇，一舉圓了季後賽美夢，讓天使更顯寂寥。

榜單上的第二到十名依序是水手、白襪、雙城、藍鳥、海盜、小熊、洛磯、紅雀、馬林魚隊。

天使 運動家 道奇

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