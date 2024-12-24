MLB／米納亞好表現身價大漲 大都會3年7500萬成功留人

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，大都會以3年價值7500萬美元的合約，續留32歲的左投米納亞（Sean Manaea）。

米納亞拒絕了1350萬的球員選擇權，選擇在季後投入自由市場，事實證明米納亞的選擇是對的，這份合約讓米納亞薪水成長不少，只需要等待體檢通過，合約就會生效。

米納亞高價續留大都會，挑戰自由市場的選擇獲得了好結果。 法新社

米納亞靠著極端的出手角度聞名，根據報導，身為左投的他模仿了塞揚名投塞爾（Chris Sale）的投球姿勢，幫助他有更優質的球路尾勁。

本紀米納亞繳出12勝6敗，3.47防禦率，吃下181.2局，送出184次三振。米納亞今年有所成長的投球表現，使大都會留下足夠深刻的印象，即便他在這個球季與史奈爾（Blake Snell）、弗里德（Max Fried）一同投入自由市場，大都會仍然願意以高價碼留下他。