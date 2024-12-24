快訊

MLB／大谷3擒美聯社年度最佳男性運動員 預約第4座就在明年

紐約地鐵燒死人畫面曝！冷血男一度「搧風加火」 落網稱：喝茫了

雨傘奇幻漂流到「桃園陽台」 板橋男靠蘋果AirTag定位找上門討回

MLB／米納亞好表現身價大漲 大都會3年7500萬成功留人

聯合新聞網／ 綜合報導
米納亞的出手點酷似塞揚強投塞爾，為他的球路增添了不少威力 路透
米納亞的出手點酷似塞揚強投塞爾，為他的球路增添了不少威力 路透

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，大都會以3年價值7500萬美元的合約，續留32歲的左投米納亞（Sean Manaea）。

米納亞拒絕了1350萬的球員選擇權，選擇在季後投入自由市場，事實證明米納亞的選擇是對的，這份合約讓米納亞薪水成長不少，只需要等待體檢通過，合約就會生效。

米納亞高價續留大都會，挑戰自由市場的選擇獲得了好結果。 法新社
米納亞高價續留大都會，挑戰自由市場的選擇獲得了好結果。 法新社

米納亞靠著極端的出手角度聞名，根據報導，身為左投的他模仿了塞揚名投塞爾（Chris Sale）的投球姿勢，幫助他有更優質的球路尾勁。

本紀米納亞繳出12勝6敗，3.47防禦率，吃下181.2局，送出184次三振。米納亞今年有所成長的投球表現，使大都會留下足夠深刻的印象，即便他在這個球季與史奈爾（Blake Snell）、弗里德（Max Fried）一同投入自由市場，大都會仍然願意以高價碼留下他。

史奈爾 大都會

相關新聞

MLB／大谷3擒美聯社年度最佳男性運動員 預約第4座就在明年

大谷翔平的2024年球季再收穫一座獎盃，美聯社今天公布年度最佳男性運動員，大谷在74名投票記者、會員中取得48票，生涯第...

MLB／遊騎兵證實有見到佐佐木朗希 總管唯一透露「相談甚歡」

獲得「令和怪物」佐佐木朗希會面權的球隊，確定再加1隊，遊騎兵隊總管楊恩（Chris Young）證實，已在上周於洛杉磯與...

MLB／ESPN排名球迷委屈指數 天使軟爛9年高居第一

ESPN排名大聯盟今年各隊球迷委屈指數前十榜單，天使隊高居第一，球隊連續9年勝率不到5成，今年不僅以99敗寫下隊史最多敗...

MLB／投出道奇冠軍最後1球 布勒1年2105萬美元轉戰紅襪

今年為道奇把關通往世界大賽冠軍的最後一哩路，布勒（Walker Buehler）確定明年不會回歸冠軍球隊，美國媒體報導他...

MLB／米納亞好表現身價大漲 大都會3年7500萬成功留人

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，大都會以3年價值7500萬美元的合約，續留32歲的左投米納亞（Sean Manaea）。 米納亞拒絕了1350萬的球員選擇權，選擇在季

MLB／麥卡臣持續邁向偉大航道 1年500萬美元續留匹茲堡

海盜隊今日傳出將與隊史名將之一，38歲「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）以1年500萬美元的合約續留匹茲堡，明年將是他生涯第17個賽季，同時也有望突破其他海盜前輩們的偉大紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。