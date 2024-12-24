MLB／大谷3擒美聯社年度最佳男性運動員 預約第4座就在明年

大谷翔平的2024年球季再收穫一座獎盃，美聯社今天公布年度最佳男性運動員，大谷在74名投票記者、會員中取得48票，生涯第三度抱回這座獎項，追平麥可喬丹（Michael Jordan），距離最多次獲獎紀錄只差1座，而他也野心勃勃，「或許明年，我就會再次獲獎喔！」

美聯社年度最佳男性運動員共有8人收到選票，大谷的48票遙遙領先，在巴黎奧運狂掃4金的法國泳將馬爾尚（Leon Marchand）10票排名第二；另一位收到選票的大聯盟選手為洋基隊賈吉（Aaron Judge），拿到1票。

大谷繼2021、23年後再度獲獎，3度抱回美聯社年度最佳男性運動員，追平喬丹，而最多次獲獎紀錄為阿姆斯壯（Lance Armstrong）、伍茲（Tiger Woods）、詹姆斯（LeBron James）共同保持的4次。

Every home run from Shohei Ohtani's historic season 🚀 pic.twitter.com/dBaUJiDYBO — ESPN (@espn) 2024年9月30日

大谷表示，「在日本長大，我從小就在關注喬丹、伍茲，知道他們在美國取得的成功與成就。」他說很榮幸拿到這座獎項肯定，代表一整年的努力有了回報。

大谷將在明年重啟「二刀流」，他也在訪談中表示自己已經收到最新的復健課表，目標是在明年開季時是完全健康的狀態，「能夠同時投、打當然會很棒，但還是要看當時的狀況而定。」他也表態期待道奇完成世界大賽衛冕；道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對子弟兵超有信心，「現在應該可以鎖定國聯MVP了吧！因為沒人擁有像他那樣的天賦啊！我真的很期待看到2025年的大谷翔平會有怎樣的成績。」

美聯社這篇訪問中也沒忘記今年人氣直追主人的Decoy，而大谷也透露一項另類目標，Decoy為荷蘭科克爾犬，他說：「這個品種的狗狗數量正在減少中，所以如果可以藉由牠的人氣，提升一點數量，感覺自己也盡了小小的力量，我相信Decoy對此也會很開心。」