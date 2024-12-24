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MLB／麥卡臣持續邁向偉大航道 1年500萬美元續留匹茲堡

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊與麥卡臣以1年500萬的合約續約。 美聯社
海盜隊與麥卡臣以1年500萬的合約續約。 美聯社

海盜隊今日傳出將與隊史名將之一，38歲「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）以1年500萬美元的合約續留匹茲堡，明年將是他生涯第17個賽季，同時也有望突破其他海盜前輩們的偉大紀錄。

麥卡臣曾多次表態自己還沒有退役的打算，海盜球團也十分照顧這位老將，期待能借重他的經驗帶領球隊。麥卡臣的生涯從海盜發跡，2009年至2017年都效力海盜，後續曾加盟巨人隊、洋基隊、費城人隊與釀酒人隊，去年球季結束後麥卡臣重返海盜。

2023年6月12日，麥卡臣面對大都會隊敲出生涯2000安。 路透
2023年6月12日，麥卡臣面對大都會隊敲出生涯2000安。 路透

麥卡臣生涯絕大多數成就都在海盜時期達成，2011至2015年連續5年入選明星賽、2013年國聯年度MVP，還外加4座銀棒獎、5次全明星與1座金手套。麥卡臣在2023年與海盜再續前緣後也在此達成2000安與300轟的里程碑。

麥卡臣如今將繼續在偉大航道上帶領年輕小將外，另外他也僅差5轟就能突破隊史全壘打榜第3的克萊門特（Roberto Clemente），以及差35分打點超車隊史打點排名第6的馬澤洛斯基（Bill Mazeroski）。

海盜 麥卡臣

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