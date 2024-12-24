MLB／遊騎兵證實有見到佐佐木朗希 總管唯一透露「相談甚歡」

獲得「令和怪物」佐佐木朗希會面權的球隊，確定再加1隊，遊騎兵隊總管楊恩（Chris Young）證實，已在上周於洛杉磯與他碰面，雙方相談甚歡，但除此之外無法透露更多消息。

佐佐木朗希透過入札制度挑戰美國職棒，吸引各隊展開搶人大戰，目前正在美國約見他有興趣碰面詳談的球隊，包括洋基、大都會、小熊及白襪隊陸續浮上檯面，今天遊騎兵證實也有進入面談階段。

楊恩表示，「我們聊得很愉快，但我現在能說的就只有這麼多。」

遊騎兵為2023年世界大賽冠軍，隊史最有名的日本選手為達比修有，也是達比修旅美的起點，從2012到17年間效力、4度入選明星賽，在這支球隊取得52勝39敗、防禦率3.42。當時遊騎兵爭取到達比修的兩位重要功臣，負責環太平洋區的球探波伊德（Josh Boyd）、古川（Joe Furukawa），目前也都還在陣中，前者目前已是助理總管，後者現職環太平洋區球探主管。