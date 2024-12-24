MLB／投出道奇冠軍最後1球 布勒1年2105萬美元轉戰紅襪

今年為道奇把關通往世界大賽冠軍的最後一哩路，布勒（Walker Buehler）確定明年不會回歸冠軍球隊，美國媒體報導他與紅襪隊簽下一年2105萬美元（約台幣6.9億元）合約，轉戰美聯東區戰場。

布勒為道奇在2015年選秀第一指名選進，2019、21年皆繳出雙位數勝投賽季，被視為「道奇少主」，但2021年8月進行TJ韌帶置換手術，本季回歸先發16場，僅留下1勝6敗、防禦率5.38。

布勒在今年季後賽出賽4場，分區系列賽對教士隊先發5局失6分吞敗，接下來在國聯冠軍賽、世界大賽登板3戰，合計投10局僅被敲5安打、無失分，送出13次三振，包括世界大賽第5戰把關第9局守成，幫助道奇以4勝1敗擊敗洋基隊稱霸。

布勒因TJ手術缺陣近兩年，加上例行賽慘淡的數據，讓他在市場上成為高風險的標的物，道奇季後並未對他提出合格報價，而紅襪向先發投手皮維塔（Nick Pivetta）提出合格報價被拒絕，轉頭簽下布勒的合約價碼，正好就是合格報價的2105萬美元。