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MLB／看不上眼藍鳥的延長合約開價 小葛雷諾：還差很多

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥主砲小葛雷諾(右)。 路透社
藍鳥主砲小葛雷諾(右)。 路透社

藍鳥隊季後參戰索托（Juan Soto）爭奪戰失利後，將焦點轉向洽談主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的延長合約洽談，但目前看來毫無進展，小葛雷諾受訪時親口證實，藍鳥的開價與自己的期待有一段落差。

小葛雷諾表示，與藍鳥正在進行合約洽談，自己已經準備好在此時簽下長約，但是，「他們提供給我的合約，與我期待的價碼，甚至連接近都談不上。」他也在這段訪問下達談約大限，聲明等到春訓展開的第一天，就會停止延長合約的洽談。

在今年索托與大都會簽下15年7.65億美元合約後，小葛雷諾被預期將是下一位巨型合約焦點，如果藍鳥未能與他完成延長合約，他將在明年季後以26歲之齡挑戰自由市場。

美國媒體也提到，在看了索托簽下的合約後，除非藍鳥的出價能夠完全符合小葛雷諾的期待，不然很難讓他放棄進入自由市場的機會。

小葛雷諾 索托 藍鳥

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