MLB／道奇續簽「西語老師」陷僵局 傳考慮交易鈴木誠也

洛杉磯道奇隊目前與「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）的續約談判陷入僵局，據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，道奇已開始尋找替代人選，其中包括小熊隊日籍強打鈴木誠也、韓籍球員金河成以及白襪明星外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）。

去年和道奇簽下一年合約的赫南德茲繳出優異表現，打擊率.272，敲出33支全壘打並貢獻99分打點，是道奇奪得世界大賽冠軍的重要功臣之一。

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在投入自由市場後，赫南德茲希望簽下一份為期三年、價值6600萬至7200萬美元的合約，但雙方在薪資上存在分歧。赫南德茲雖有意願留在道奇，但道奇管理層對於這一價碼表現謹慎，導致談判停滯。

鈴木誠也在2024年為小熊隊出賽132場，繳出打擊率.283、21支全壘打、73分打點及OPS 0.848的亮眼成績。同時，他還有16次盜壘成功，是一名綜合能力出色的外野手。若道奇成功透過交易獲得鈴木誠也，他將成為道奇外野的即戰力補充，並且與大谷翔平、山本由伸並肩作戰，組成強大的日本球星連線。

赫南德茲是道奇奪得世界大賽冠軍的重要功臣之一。 路透社

不過報導指出，小熊隊送走貝林傑（Cody Bellinger）之後，目前並不傾向交易鈴木誠也，原因是市場上右打外野手稀缺。鈴木誠也的存在對於小熊隊的打線平衡至關重要，加上他擁有交易否決權，讓這筆交易的實現難度不小。

白襪外野手羅伯特是另一個可能的選項。儘管羅伯特在2024年的表現不穩，打擊率僅.224，但他過去三年的數據顯示，他具備高效進攻與防守潛力。此外，羅伯特的薪資較為合理，交易成本可能低於鈴木誠也。

金河成目前仍在自由市場待價而沽。 美聯社

韓籍球員金河成則是自由市場上的一個選項，他不需要透過交易獲得。然而，金河成主要是鎮守內野，且攻擊火力不如赫南德茲或鈴木誠也。更重要的是，金河成因肩膀手術可能無法在2025賽季開季時立即上場。