MLB／井口資仁牽線？121敗白襪傳也獲見佐佐木朗希一面的機會

佐佐木朗希爭奪戰進入面試階段的球隊，傳出還有本季狂輸121敗的白襪隊，曾效力白襪的前羅德監督井口資仁為牽線人，但一般認為白襪出線的機率還是微乎其微。

消息來自FutureSox網站記者法克斯（James Fox），他指出：「白襪即將或是已經和佐佐木朗希及他的代表碰面，井口資仁扮演聯繫的角色，但白襪簽下這位日本強投還是極度不可能。」包括日刊體育在內的日本媒體也引述消息。

佐佐木朗希近日在洛杉磯與各隊碰面，他的入札程序結果最晚將於美國時間明年1月23日下午5點前出爐。目前傳出獲得面試機會的球隊，包括洋基、大都會、小熊隊，教士、道奇隊尚未浮上檯面，但一般預料也會是這場爭奪戰的優勢球隊；費城人隊則在昨天透露，遺憾至今還未能獲得面談機會。