MLB／25年狂跑1406盜 大聯盟生涯盜壘王韓德森65歲離世

大聯盟史上盜壘王韓德森（Rickey Henderson）今天傳出離世消息，享壽65歲，死因並未公布。球界紛紛哀悼，大聯盟主席曼弗曼（Rob Manfred）也透過聲明稿，形容他是引領現代棒球規則改變的傳奇人物。

If you’re as sad I am regarding Rickey Henderson’s passing. This highlight package is surely going to bring your spirits. He would want us to remember how great he was.#RIPRickeyHenderson pic.twitter.com/PfwXNbUdCj — BaseballHistoryNut (@nut_history) 2024年12月21日

韓德森25年生涯效力9支球隊，在運動家隊度過14年，曾有3季跑出百盜以上，單季最狂為1982年的130盜，生涯合計跑出1406盜，排名大聯盟史上第一，遙遙領先以938盗排名第二的布洛克（Lou Brock）。

韓德森被視為大聯盟史上最偉大的開路先鋒，運動家總裁賓恩（Billy Beane）就說：「他是史上最偉大的開路先鋒，我不確定是否有人看得到他的車尾燈。」

When Rickey Henderson became the all-time stolen bases leader.



RIP. 💚💛 pic.twitter.com/sZgdASZb56 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年12月21日

大聯盟主席曼弗瑞表示，「對許多世代的棒球迷來說，韓德森是盜壘、打線開路的黃金典範，他也是史上成就最高、深獲喜愛的運動家選手，他在25年之間對各隊選手帶來的影響程度無人能及，在第一棒的位置上展現速度、力量和娛樂性的球風，當我們近年在思考新規則時，腦海中總是想到韓德森的年代。」

韓德森曾在今年9月受訪談到，如果2023年引進的牽制限制、壘包加大規則放在自己的年代，他的盜壘數絕對可以再增加，「如果我現在還是選手，一年絕對可以跑出162盜。」