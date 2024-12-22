MLB／最偉大開路先鋒！「神偷」韓德森擁多項紀錄 1406盜壘無人能及

美國職棒盜壘王韓德森（Rickey Henderson）20日因肺炎去世，享壽65歲。韓德森在大聯盟完成1406次盜壘，跑回2295分，單季最多有130次盜壘，這些都是極難打破的職棒紀錄。

If you’re as sad I am regarding Rickey Henderson’s passing. This highlight package is surely going to bring your spirits. He would want us to remember how great he was.#RIPRickeyHenderson pic.twitter.com/PfwXNbUdCj — BaseballHistoryNut (@nut_history) 2024年12月21日

綜合路透社與法新社報導，有「神偷」之稱的韓德森在大聯盟（MLB）效力25個球季，曾10次入選全明星，他有3季盜壘次數超過100，包括1982年單季130次盜壘的歷史紀錄。他生涯1406次盜壘也超越布羅克（Lou Brock）938次的紀錄。

韓德森在1991年打破布羅克的盜壘紀錄。 美聯社

韓德森不僅上壘後會給對方盜壘壓力，生涯打擊也有297支全壘打，打點1115分，他的81次首局首打席全壘打也是大聯盟第一。

韓德森在1990打破柯布盜壘紀錄。 美聯社

韓德森出生於加州奧克蘭（Oakland），1976年當地的奧克蘭運動家以第4輪選中。他1979年首次在大聯盟亮相，隨後於1980年首次入選全明星。

韓德森在大聯盟完成1406次盜壘，跑回2295分，單季最多有130次盜壘，都是極難打破的職棒紀錄。 美聯社

韓德森在1995年球季前被交易至紐約洋基，後來於1989年重返運動家，生涯曾效命聖地牙哥教士、紐約大都會、西雅圖水手、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、安那罕天使與洛杉磯道奇。

RIP Rickey Henderson 🙏



▫️10x All-Star

▫️2x World Series Champion

▫️All-Time Stolen Base Leader

▫️All-Time Runs Scored Leader

▫️1990 AL MVP

▫️3x Silver Slugger

▫️First Ballot Hall of Famer pic.twitter.com/CkhCrVj9sl — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年12月21日

韓德森曾兩度拿下世界大賽冠軍，分別是1989年在運動家以及1993年在藍鳥，並於2009年入選棒球名人堂。他還曾經拿下1989年美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）最有價值球員與1981年的金手套獎。他原本將於耶誕節滿66歲。

When Rickey Henderson became the all-time stolen bases leader.



RIP. 💚💛 pic.twitter.com/sZgdASZb56 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年12月21日