MLB／不善待家人只是陰謀論 索托出面闢謠：洋基員工對我們很好
今年自由市場最大咖索托（Juan Soto）以15年7.65億美元（約250億新臺幣）破紀錄合約加盟大都會，也宣告洋基在這場「地鐵大戰」中敗下陣來。近日就有不實謠言傳出，索托離開老東家是因為球隊不善待家人，而他對此在受訪時大力否認。
《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，今年賽季期間，索托父母、私人廚師和司機曾遭到洋基的1名保全逐出球場的某個區域，讓他心生不滿，最終成為離開球隊的導火線。而他在近日接受西語媒體《Grandes En Los Deportes》採訪時，就出面闢謠道：「洋基的工作人員很棒，他們總是對我家人很好。」
不過家人還是成為索托在選擇時的重要因素，據傳雙方開出的合約價碼相當，但大都會願意提供免費包廂給他的親友們使用，而洋基則遵循過往原則，不願破例給出包廂免費使用權。對此總管凱許曼（Brian Cashman）表示並不後悔，「以球員的薪水來說，包廂錢完全不是問題，我相信這不是左右決定的因素，況且是的話，經紀人應該會告知。」
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