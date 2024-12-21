MLB／沃克爭奪戰後一壘手市場更熱！全明星老將超夯 洋基、大都會都想要

響尾蛇3屆金手套沃克（Christian Walker）由太空人搶下後，其餘球隊開始將目光轉向其他強力一壘手，紅雀7屆全明星高史密特（Paul Goldschmidt）就成為下個熱門目標，據傳目前已有5隊在搶人大戰行列中。

《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，目前洋基、大都會、水手、巨人與國民等5隊都已經與高史密特進行談判，尤其與沃克失之交臂的洋基目前急需一名強力一壘手，估計會更加強追求這位超級老將。

不過大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）近期爆料，高史密特有可能與老東家響尾蛇重聚，並且他正在尋求一紙2年以上的合約。

現年37歲的高史密特在2009年被響尾蛇以第8輪選中，2011年開啟大聯盟之旅，並於2013年迎來爆發。2019轉戰紅雀後打擊依然維持高水準，甚至在2022年得到國聯MVP。14年的生涯中他一共出賽1928場，累積362轟1187分打點，打擊三圍是優秀的.289／.381／.510，攻擊指數0.892，並獲選5屆銀棒獎。除了進攻，他也具備優異守備能力，曾拿下4屆金手套獎項。

即便今年高史密特狀態下滑，各項數據都是生涯新低，但出賽154場還是能敲出22轟65分打點，位居大聯盟前段班，打擊三圍.245／.302／.414。