MLB／大都會34轟重砲「目前沒人要」官網點出關鍵因素

大都會隊重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）至今仍是自由球員，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出阿隆索在市場上乏人問津的原因。

3屆金手套一壘手沃克（Christian Walker）今天和太空人隊簽下3年6000萬美元合約，費恩森今天就在節目上直言，阿隆索目前像沒有市場的人。

紅雀一壘手高史密特。 美聯社

儘管洋基一壘還有空缺，但《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）認為洋基會尋找更便宜的目標。「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）也提到，洋基目前的目標是高史密特（Paul Goldschmidt）和桑塔納（Carlos Santana）。

水手和響尾蛇隊可能因預算問題，不會追求阿隆索，因此現況對大都會很有利，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）先前表示想簽回阿隆索。

現年30歲的阿隆索本季出賽162場，累積34轟88分打點，打擊率0.240，整體攻擊指數（OPS）0.788創生涯新低，防守部分更慘，出局製造值（OAA）-9幾乎是聯盟墊底。

一位美聯球隊高層形容阿隆索是複雜的球員，「他表現不錯，但可能已過巔峰。他不是出色的防守者，運動能力也不突出，但他在聚光燈下毫不畏懼，能敲全壘打，經常在關鍵時刻有貢獻，確實讓人難以評估。」

一位國聯球隊高層則悲觀表示，「阿隆索目前處境艱難，因為他的防守能力，似乎沒有引起太多市場需求，而且現在市場上有這麼多一壘手，沒球隊急著為任何一壘手支付太高的價碼。」