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MLB／正式進入後布萊格曼時代 金手套一壘手沃克3年19.5億加盟太空人

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人3年6000萬美元簽下響尾蛇3屆金手套一壘手沃克。 法新社
太空人3年6000萬美元簽下響尾蛇3屆金手套一壘手沃克。 法新社

太空人不久前才用明星外野手塔克（Kyle Tucker）向小熊換來巴瑞德斯（Isaac Paredes），今天又以3年6000萬美元（約台幣19.5億），從自由市場網羅響尾蛇3屆金手套一壘手沃克（Christian Walker）。而這次換血也幾乎確定，當家三壘手布萊格曼（Alex Bregman）將不會在新賽季回歸。

現年33歲的沃克在2012年選秀被金鶯以第四輪選中，並在2014年迎來大聯盟首秀，不過尚未站穩腳步，就在2015年被送往亞利桑那。轉戰響尾蛇的8年間他打出生涯代表作，不僅能夠達飆年均30轟，更是蟬連近3年的一壘手金手套獎項。

種種成績讓沃克在自由市場頗受好評，掀起搶人大戰，最終由太空人擊敗洋基，收下這位全能好手。值得注意的是，專職一壘手的沃克到來後，巴瑞德斯勢必要回到擅長的三壘位置，而這幾乎代表新賽季球隊中將不會有布萊格曼的位置。

雖然布萊格曼高機率離隊，但太空人陣容強度可說是不降反升。一壘一直是這支勁旅相對疲弱的位置，能夠補進沃克將為球隊帶來質的提升，無論是內野的防守抑或是砲管火力。

Bregman MLB Walker 太空人 布萊格曼 沃克

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