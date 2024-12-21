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文總推世界棒球12強冠軍專刊 預購期間將持續再刷

中央社／ 台北21日電
中華隊勇奪12強冠軍掀起一波棒球熱潮。圖截自中華文化總會臉書
中華隊勇奪12強冠軍掀起一波棒球熱潮。圖截自中華文化總會臉書

中華隊在今年世界棒球12強賽奪得冠軍，文總特別發行「2024世界棒球12強賽冠軍專刊」，19日開放預購後便掀起搶購潮，快速登上暢銷榜。文總表示，預購期間將會持續再刷。

文化總會發行「Our Team,Our Taiwan!2024世界棒球12強賽冠軍專刊」，記錄場上全體成員的光榮時刻，有資深主播與球評、研究者的視角，也專訪台灣隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌，以及中華職棒大聯盟國際賽行政經理林建廷等幕後英雄，讓讀者一窺國家隊的真正核心如何運籌帷幄。

專刊將主題訂為Our Team,Our Taiwan!並搭配台灣隊長陳傑憲擊出3分砲後的胸前手勢，除了象徵「我們來自台灣」的核心價值外，文總今天透過新聞稿表示，希望能藉由這個精神延續全體球迷於奪冠之後的幸福感，新年繼續關注並支持各項代表著台灣的運動賽事，讓奪冠之路變成大眾的幸福日常。

「2024世界棒球12強賽冠軍專刊」19日午後上架通路，立刻登上博客來、金石堂即時榜第1名，之後一舉橫掃博客來、誠品線上、金石堂當日暢銷榜冠軍。

文總表示，從預購消息釋出的短短3天內，大批支持球迷便湧入社群平台「敲碗」，為讓大家都能珍藏心儀球員及台灣隊奪冠的珍貴時刻，預購期間將會持續再刷，滿足消費者的期待。

世界棒球12強 大聯盟 陳傑憲

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