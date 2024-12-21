MLB／洋基菜鳥捕手接班成功 老將崔維諾被交易到紅人換牛棚

據《紐約郵報》記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，洋基隊送走32歲捕手崔維諾（Jose Trevino）向紅人隊換來牛棚右投克魯茲（Fernando Cruz）及捕手傑克森（Alex Jackson）。

崔維諾2018年在遊騎兵隊登上大聯盟，2022年加入洋基，敲出11轟，打擊率0.248，勝利貢獻直（WAR）2.3，生涯首次入選明星賽，還奪下金手套和白金手套獎。

崔維諾2023年因傷只打55場，2024年賽季仍是主戰捕手，但7月因股四頭肌受傷進入傷病名單，洋基新秀威爾斯 （Austin Wells）破繭而出，取代他先發捕手的位置。崔維諾今年留下出賽73場，8轟，打擊率0.215的成績。

34歲的克魯茲2022年登上大聯盟，今年出賽69場，有3場是先發，主投66.2局飆109K、但也投出35保送，防禦率4.86，每局被上壘率1.34。