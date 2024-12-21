MLB／佐佐木朗希爭奪戰熱鬧上演 費城人沒受邀、小熊加入戰場

日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希的爭奪戰在冬季會議期間熱鬧上演，然而費城人隊沒能取得入場券，總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示：「我們沒有收到邀請。」而小熊隊則確定加入戰局。

大聯盟官網記者卡薩拉（Paul Casella）指出，唐布洛斯基在受訪時表示：「我們截至目前為止沒有受邀與他會談，先前已經送出計畫，也非常有意願進行簡報，但我們還沒收到邀請。」

經紀人沃夫（Joel Wolfe）日前透露，目前有超過20支球隊與佐佐木朗希接觸，他也不排斥加入東岸的隊伍，但目前傾向讓他加入中小市場球隊。

目前傳出佐佐木朗希已經與洋基、大都會隊會面，今日則新增小熊隊在名單中，小熊總管霍耶爾（Jed Hoyer）表示，已經提交初步報告，並有機會進行面談，而陣中也有鈴木誠也、今永昇太在，「我們相信小熊是一個對日籍球員極具吸引力的地方。」