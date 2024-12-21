MLB／紅襪與大谷墨西哥好友簽2年約 名字讓球迷想起慘痛記憶

生涯都效力天使隊的28歲左投山多瓦（Patrick Sandoval）季後成為自由球員，如今他確定以2年1825萬美元合約網羅他，卻讓紅襪球迷想起不好回憶。

山多瓦2019年首度登上大聯盟，6季都效力天使，與大谷翔平同隊並成為好友。2023年經典賽山多瓦披上墨西哥戰袍，4強戰墨西哥推他先發對決日本隊，他繳出4.1局無失分好投，可惜墨西哥遭逆轉，賽後兩人合影留念，大谷也在個人IG發文分享。

山多瓦今年出賽16場，2勝8敗，防禦率5.08。6月25日對陣道奇隊時，他在第3局對大谷投四壞球保送後，手臂感到不適，提前退場。詳細檢查後發現手部屈肌嚴重撕裂，以及尺側副韌帶撕裂，隨後接受手肘韌帶置換手術（TJ手術），預計要2025下半年才能復出。

曾效力紅襪的「功夫熊貓」山多瓦。 美聯社

值得一提的是，簽約消息一出讓紅襪球迷感到不安，因為紅襪曾在2014年以5年9500萬美元網羅「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval），結果功夫熊貓在紅襪表現宛如薪水小偷，球團在2017年選擇認賠釋出。