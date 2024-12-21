MLB／9隊要課豪華稅！道奇繳1.03億美元 寫史上新高

大聯盟今年共有9支球隊要繳交豪華稅，道奇隊今年大補強網羅大谷翔平、山本由伸等人後，根據「美聯社」報導，付出的豪華稅高達1.03億美元（約台幣33.6億元），不僅排在今年第一，更刷新大聯盟紀錄。

道奇今年除了大谷翔平、山本由伸加盟，另外也簽下赫南德茲（Teoscar Hernandez）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人，在去年休賽季豪擲約12.46億美元，最終成功換來隊史第8座世界大賽冠軍。

貝茲(左)與弗里曼兩大強打年薪加起來將近6000萬美元。 美聯社

道奇連續4年跨過門檻，今年團隊薪資來到3.53億美元，需要付出1.03億美元的豪華稅，超越去年大都會隊的1.01億美元最高豪華稅紀錄。

而大都會今年也要繳交9710萬美元的豪華稅，排在本季第2多，接下來依序是洋基（6250萬美元）、費城人（1440萬美元）、勇士（1440萬美元）、遊騎兵（1080萬美元）、太空人（650萬美元）、巨人（240萬美元）以及小熊（57萬美元）。

道奇休賽季再以5年1.82億美元的合約簽下塞揚強投史奈爾。 美聯社

9隊合計要繳出3.113億美元（約台幣101億元），無論隊伍數或豪華稅總額都寫下史上新高，超越去年的8隊、2.098億美元。

道奇、大都會、洋基、費城人因為團隊薪資連續3年以上過門檻，豪華稅的基礎稅率來到50%，前三者又因比2.37億美元門檻多了超過6000萬美元，另外加課60%，而勇士、遊騎兵則是連2年因此為30%，另外太空人、巨人、小熊都是第一次，因此為20%。