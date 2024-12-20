MLB／經紀人出奇招？皇家前明星右投回歸二刀流拚簽約

明星右投羅倫佐（Michael Lorenzen）在季後未能成功與皇家續約，成為自由身。根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，為了避開聯盟規定增加簽約機會，經紀人決定出奇招，打算讓羅倫佐重拾生涯初期的「二刀流」身分來向各球團推銷。

羅森索指出，這麼做並不是真的要羅倫佐以二刀流球員身分出戰下賽季，而是因為二刀流球員不算投手，能夠無視各球隊26人名單只能帶13名投手的規定。不過要符合二刀流球員的資格，新賽季必須至少投球20局，並以打者身分出賽20場，且每場至少要有3打席，倘若羅倫佐真的成功，他在2025、26年都能夠擁有二刀流資格。

事實上羅倫佐生涯初期就是想以二刀流發展，只是成績遠遠不如大谷，最終實驗失敗；他上次站上打擊區已經要追溯至3年前，當時他效力紅人，在7年間累積133打數，敲出31安包括7轟，並有24分打點5盜成績，打擊三圍.233/.282/.429。

When Michael Lorenzen belted a 3-run homer in his first game following the his father's passing 🥹 pic.twitter.com/X0krB916L4 — Baseball’s Greatest Moments (@BBGreatMoments) 2024年11月9日

羅森索表示該操作具有創意，但能夠接受的估計只有重建中的球隊。假如計畫成功，羅倫佐取得二刀流球員身分，未來就能夠有更多操作空間，能夠去到更有競爭力的球隊，成為「第14名投手」。

投球部分，羅倫佐能夠擔任先發與後援，生涯出賽368場有93場是先發，戰績47勝44敗，有71中繼點和15次救援成功，防禦率3.99。