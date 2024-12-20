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MLB／太想去洋基逼瘋經紀人 貝林傑：這是體壇最棒隊伍

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑休賽季正式宣布前往洋基，近日接受線上採訪時他透露想成為條紋軍最大原因。 美聯社
貝林傑休賽季正式宣布前往洋基，近日接受線上採訪時他透露想成為條紋軍最大原因。 美聯社

小熊前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）休賽季正式宣布前往洋基，近日接受線上採訪時他也表示自己有多熱愛這支球隊，並且透露想成為條紋軍最大原因。

洋基今年休賽季與小熊進行交易，用右投手波蒂特（Cody Poteet）換來貝林傑，也讓這位巨砲如願以償前往紐約。而根據先前報導，貝林傑堅持要加入洋基，並不斷向經紀人波拉斯（Scott Boras）施壓，讓對方差點「抓狂」，從這點不難看出他對條紋軍戰袍的嚮往。

近日貝林傑接受線上採訪，對於成為洋基人他豪不吝嗇的表達喜悅，也說出為什麼這麼想加入的原因，「棒球生涯相當短暫，我有機會效力體壇中最棒的隊伍之一，我一定會好好利用這次機會。洋基的一切都讓我興奮，組織、球迷、球場到氣氛都是。」有趣的是，貝林傑的父親老貝林傑（Clay Bellinger）也曾效力洋基3個賽季，在聽到兒子加入老東家，老貝林傑也感到很開心及興奮。

不過回到打擊表現，貝林傑在巔峰時期曾經貢獻單季47轟，但在那之後狀態持續下滑，單季未曾超過30轟。在談到這個問題時，這位前MVP則喊話道：「我知道我能做到什麼，也知道我已經達到的成就，這就是我每一年努力的目標。」

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