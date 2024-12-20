MLB／0勝10敗還是有人要 國民1年2.9億簽下白襪投手索洛卡

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，國民以1年900萬美元（約台幣2.94億）合約簽下白襪中繼投手索洛卡（Michael Soroka）。

現年27歲的索洛卡在2015年被勇士以首輪第28順位選中，並在2018年迎來初登板。2019年他投出了生涯代表作，出賽29場戰績13勝4敗，主投174.2局送出142K，防禦率2.68，優質成績也讓他成功獲選明星賽。

不過索洛卡後續因傷缺席2個球季，勇士等不到新星萌芽，最終只能分手。來到白襪後，他以中繼投手身分出發，25場比賽先發9場，雖然戰績0勝10負，防禦率4.74，但中繼表現亮眼，防禦率2.75，明顯低於先發的6.39。

加盟國民後，索洛卡將重回先發身分，與厄文（Jake Irvin）、戈爾（MacKenzie Gore）、帕克（Mitchell Parker）和赫茲（DJ Herz）組成輪值。