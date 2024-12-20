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MLB／打擊變弱守備來湊 費城人1年3.2億簽雙城德國重砲凱普勒

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人與雙城外野手凱普勒簽下1年1000萬美元（約台幣3.27億）合約。 美聯社
費城人與雙城外野手凱普勒簽下1年1000萬美元（約台幣3.27億）合約。 美聯社

費城人今年季後賽暴冷輸給大都會後，休賽季並沒有太多動作，直到近日開始尋找補強。先是網羅藍鳥明星後援羅瑪諾（Jordan Romano），今天再與雙城外野手凱普勒（Max Kepler）簽下合約。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，費城人以1年1000萬美元（約台幣3.27億）簽下凱普勒，補強打線與外野深度。出生德國的凱普勒在2009年加入雙城體系，於2015年迎來大聯盟首秀，後來更成為史上首位單場3響砲的歐洲球員。2019年他打出代表作，單季132安包含36轟和90打點都是生涯新高，這也為他贏得一紙5年3500萬美元（約台幣11.4億）的延長合約。

簽下合約後，凱普勒狀態起伏不定，去年更是因傷打出自新人年後最糟的表現，出賽105場僅進帳8轟、42打點，打擊率0.253。儘管如此，他在效力雙城的10年間依然繳出893安、161轟和508打點優質成績單，明年有望拚千安，且外野守備能力出色，加盟費城人不僅能加強打線深度，也能增加整體守備實力。

MLB 大聯盟 費城人 雙城

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