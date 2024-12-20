MLB／35歲仍熱血旅美 菅野智之曝選擇加盟金鶯原因

現年35歲的讀賣巨人王牌菅野智之在今年季後決定以海外自由球員身分挑戰大聯盟，今天正式宣布以1年1300萬美金（約台幣4.25億）加盟金鶯。稍早進行記者會時，他也說出心路歷程。

菅野智之今天召開線上加盟記者會，談到違和最終選擇金鶯時，他表示自己看中這支球隊展現了對季後賽和奪冠的渴望，「我能夠感受到他們（金鶯球團）對打進季後賽和世界大賽抱有強烈情感，我也希望能在這樣的舞台上投球，所以才選擇簽約。此外，他們也有著聯盟頂尖的投捕陣容。」

菅野智之也特別提到，能夠和金鶯狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）搭檔相當興奮，「雖然無法投出100英哩火球或特別刁鑽的變化球，但我還是能靠控球跟配球生存，希望能和拉契曼配合投出有趣的化學反應。」